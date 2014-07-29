"Антонов" завершив складання фюзеляжу нового транспортного літака Ан-178

Виробник літаків державне підприємство «Антонов» (Київ) завершив складання фюзеляжу першого примірника нового середнього транспортного літака Ан-178, повідомила прес-служба "Антонова".

За даними прес-служби, далі підприємство починає роботи з остаточної збірки машини - стикування основних агрегатів планера (крил, хвостового оперення, пілонів, мотогондол та ін), монтажу літакових систем, відпрацювання літакового устаткування і підготовки літака до першого вильоту та початку сертифікаційних випробувань.

У повідомленні сказано, що під час проектування та будівництва нового літака була застосована безпаперова технологія проектування та виготовлення виробу, заснована на розробці 3D-моделей.

За словами генерального конструктора "Антонова" Дмитра Ківи, Ан-178 зможе прийти на зміну транспортним літакам Ан-12, яких було випущено понад 1400 примірників, і С-160, побудованим у кількості більше 200 машин.

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Як повідомляв УНІАН, «Антонов» презентував Ан-178, перший політ якого запланований на початок 2015 року, на аерокосмічній виставці «Фарнборо-2014».

Унікальною особливістю Ан-178 є можливість перевезення всіх існуючих у світі типів пакетованих вантажів (в контейнерах і на піддонах).

Літак буде володіти вантажопідйомністю до 18 тонн і зможе виконувати завдання в рамках матеріально-технічного забезпечення військ, парашутне десантування невеликих військових підрозділів та вантажів на платформах, транспортувати поранених і легку техніку, доставляти обладнання та двигуни.

Крім того, Ан-178 буде оснащений двома реактивними двигунами, які порівняно з чотирма турбогвинтовими, що використовуються на багатьох транспортних літаках, за однакової витрати палива мають практично на 40% більшу крейсерську швидкість.