Експорт з Німеччини до Росії впаде на 17%

Федеральне об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK) оприлюднило інформацію про істотне зниження обсягів німецького експорту до Росії.

За опублікованими у вівторок, 29 липня, в газеті Handelsblatt даними, експортні постачання в 2014 році можуть зменшитися щонайменше на 17%, а це відповідає приблизно шести мільярдам євро.

Як повідомляє «Німецька хвиля», у своїх оцінках DIHK спирається на повідомлення німецьких компаній в Москві і Санкт-Петербурзі. Вони виражають серйозну занепокоєність у зв'язку з тим, що багато російських фірм близькі до припинення подальшої роботи з клієнтами.

"Частково це вже відбулося", вважає глава DIHK Фолькер Трайер. На його думку, німецько-російські економічні відносини "в даний момент серйозно утруднені". Особливі побоювання щодо подальшого співробітництва спостерігаються в машинобудівній галузі.

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У той же час німецьке Федеральне об'єднання середнього бізнесу (BVMW) застерігає, що конфлікт в Україні загрожує Німеччині втратою 25 000 робочих місць.

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В опублікованому у вівторок, 29 липня, інтерв'ю газеті Leipziger Volkszeitung, голова організації Маріо Охофен заявив, що в Німеччині близько 300 000 осіб зав'язано на російському бізнесі.

За його словами, якщо торговельні санкції Заходу призведуть до рецесії в Росії, "це може коштувати Німеччині 0,5% економічного зростання".

Охофен також додав, що німецький середній бізнес "вельми обширно" постраждав від розбіжностей на тлі української кризи.