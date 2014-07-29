Авдіївський коксохім вдалося частково підключити до електропостачання

Один із найбільших у Європі Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ), що входить до міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», частково підключено до електропостачання після майже добової відсутності електроенергії через пошкодження лінії електропередачі в районі Авдіївки.

«У вівторок, 29 липня, спільними зусиллями фахівців ДТЕК і коксохіміків на Авдіївський КХЗ групи «Метінвест» відновлено подачу електрики», - йдеться у повідомленні групи «Метінвест», опублікованому в соцмережі Facebook.

Згідно з повідомленням, на АКХЗ вводиться план поетапного запуску технологічного устаткування, яке було аварійно зупинене майже на добу унаслідок ведення бойових дій у районі заводу.

«На даний момент не можна виключити повторення аварійної ситуації, оскільки, як і раніше, підключені тільки дві з чотирьох ліній, що живлять завод, «Ясинувата – АКХЗ №2», – наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 липня, у результаті воєнних дій були пошкоджені лінії електропередач і припинена подача живлення на завод. Підприємство повністю зупинилося. Коксові батареї були переведені у режим аварійної зупинки в «гарячому» стані.

Довідка УНІАН. З 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти терористів, яких озброює і фінансує Росія. Вони захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів кілька міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до повного очищення Донбасу від бойовиків.

Авдіївській коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить у Дивізіон вугілля і коксу групи "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського.