В Житомирській області хочуть побудувати завод із виробництва органічних добрив

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України представило проект заводу з виробництва органічних добрив у Житомирській області в рамках великого інвестиційного проекту «Екопродукт Житомирщини».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держінвестпроекту.

«Виробництво органічних добрив відповідає останнім світовим тенденціям, тому ми переконані, що цей проект має бути цікавий для інвесторів», - цитує прес-служба заступника керівника Житомирського регіонального центру з інвестицій та розвитку Держінвестпроекту України Віталія Сивка.

За його словами, інтерес інвесторів буде зумовлений тим, що підприємства Європейського Союзу дедалі частіше відмовляються від мінеральних добрив і віддають перевагу вирощуванню продукції високої екологічної чистоти з використанням саме органічних добрив.

«Справа в тому, що мінеральні добрива призводять до накопичення в ґрунті різних хімічних залишків і підвищують їх кислотність», - сказав Сивко.

Згідно з повідомленням, обсяг необхідних інвестицій для запуску проекту становить 20 млн грн, а очікуваний термін окупності інвестицій - 8-9 місяців.

Вибір місця розташування заводу вибрано виходячи з багатьох розташованих у регіоні родовищ торфу, який є одним з основних сировинних ресурсів для виробництва добрив. Обсяг покладів торфу в Житомирській області оцінюється в 50 млн тонн, зазначив Сивко.

Також проект включатиме виробництво органічної продукції та її сертифікацію за європейськими стандартами у фермерських господарствах регіону, додав він.

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Як повідомляв УНІАН, на початку року Українська аграрна конфедерація заявила, що аграрії у 2014 році можуть постати перед проблемою нестачі мінеральних добрив, зокрема аміачної селітри, під час проведення весняної посівної кампанії через високі ціни на них і недостатні обсяги їх виробництва в країні. Наприкінці грудня 2013 року аграрні асоціації зверталися до влади з проханням дати доручення відповідним міністерствам і відомствам провести роботу, спрямовану на запобігання збільшенню цін на мінеральні добрива і повернення їх на економічно обґрунтований рівень. На початку січня аграрії також зверталися до Миколи Азарова з проханням скасувати спеціальне мито на імпортні мінеральні добрива з огляду на різке підвищення цін на них на внутрішньому ринку.