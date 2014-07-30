Обсяг реалізації промислової продукції в Україні зріс на 5%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні у січні-червні 2014 року становив 575,807 млрд грн, що на 27,404 млрд грн, або на 4,99%, більше показника за аналогічний період 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Обсяг реалізації промпродукції в переробній промисловості, на яку у звітному періоді припало 67,1% всього обсягу реалізації, становив 386,174 млрд грн, що на 6,8%, або на 24.495 млрд грн., більше, ніж роком раніше.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу та кондиціонованого повітря (19,3% загального обсягу) становив 105,258 млрд грн, що на 6,6%, або на 6,06 млрд грн, менше обсягу за аналогічний період минулого року.

У добувній промисловості та розробці кар'єрів (14,1% всього обсягу) обсяг реалізації становив 81,447 млрд грн, що на 13,66%, або на 9,794 млрд грн, більше за аналогічний тогорічний показник.

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Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську область – 110,216 млрд грн, Донецьку область – 102,101 млрд грн, Полтавську область – 37,594 млрд грн і місто Київ – 40,057 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промпродукції в Україні у січні-травні 2014 року становив 469,840 млрд грн, що на 2,5% більше показника за аналогічний період 2013 року.

У 2013 році обсяг реалізації промпродукції в Україні становив 1,109 трлн грн, що на 0,62% більше обсягу 2012 року.