Кабмін хоче збільшити рентну плату за видобуток залізної руди з 5 до 8%

Кабінет міністрів України, після того як народні депутати 24 липня відмовилися підтримати проект змін до Податкового Кодексу, 30 липня вніс доопрацьований законопроект, у якому розмір рентної ставки за видобуток залізної руди підвищується з 5 до 8% від її вартості, тоді як у первинному документі уряд збільшувати цей платіж не планував.

Відповідна ініціатива уряду закріплена у проекті закону №4309, зареєстрованому у Верховній Раді.

«Встановити, що плата за користування надрами для залізної руди стягується в розмірі 8% від її вартості з урахуванням вмісту хімічно чистого металу», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Наголошується, що ці, а також інші зміни до Податкового кодексу, запропоновані урядом, збільшать надходження до бюджету та забезпечать справедливість в оподаткуванні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Верховна Рада України підтримала антикризові законопроекти, запропоновані урядом, у яких збільшувалося оподаткування бізнесу. Серед змін були внесені поправки до Податкового кодексу щодо розмірів рентних платежів за видобуток залізної руди. Так, із квітня вони становлять 5% від вартості товарної продукції, тоді як до цього гірничорудні підприємства перераховували державі 3,64 грн із тонни видобутої руди.

28 липня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд обклав податками тільки одного олігарха Ріната Ахметова (контролює групу «Метінвест», яка володіє 4-ма з 8 українських ГЗК). При цьому Яценюк наголосив, що поповнювати бюджет повинні й інші заможні бізнесмени.

Однак екс-міністр промполітики Валерій Мазур розповів, що видобуток руди є надзвичайно прибутковим бізнесом в Україні, а для збільшення доходів у бюджет нинішня рентна ставка повинна бути збільшена до 10-15%, що призведе її розмір до існуючого в інших країнах.

При цьому він зазначив, що власники українських гірничо-збагачувальних комбінатів знайшли схему зниження рентних платежів, тим самим збільшуючи свої прибутки навіть при встановленні з квітня 5%-ї ренти від вартості товарної продукції. За словами Мазура, для зниження рентних відрахувань всередині ГЗК створюється два підприємства з видобутку руди та її збагачення. При цій схемі перше підприємство продає руду з кар'єру як готову продукцію на збагачувальну фабрику по 40 грн за тонну, перераховуючи до бюджету рентний платіж за 5%-ю ставкою в 2 гривні за тонну - що майже удвічі нижче навіть за старі рентні платежі. Водночас гірничо-збагачувальна фабрика продає руду по 100 доларів за тонну, а ренти вже не платить, оскільки руду вона не здобувала.

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Довідка УНІАН. В Україні знаходиться 8 великих гірничо-збагачувальних комбінатів, які щорічно видобувають близько 80 млн тонн руди для вітчизняної металургійної промисловості, а також продають руду за кордон.

Найбільша кількість ГЗК - Північний, Південний, Центральний, Інгулецький знаходяться у володінні гірничо-металургійної групи «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

Компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго належить Полтавський і Єристівський ГЗК.

Російській групі «ЄВРАЗ» належить ГЗК «Суха Балка», і ще один ГЗК знаходиться у володінні меткомбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Гірничо-металургійні підприємства України в першому півріччі збільшили виручку від експорту залізорудної сировини (ЗРС) на 2,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,897 млрд дол. За 6 місяців було експортовано 19,595 млн тонн ЗРС, частка якого в загальному обсязі валютної виручки від експорту склала 5,54%.