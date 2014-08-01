Україна готується створити зони вільної торгівлі з Канадою та Узбекистаном

Міністерство економічного розвитку й торгівлі України веде підготовку до створення зон вільної торгівлі нашої країни з Канадою й Узбекистаном, що стане черговим кроком на шляху до диверсифікації ринків збуту вітчизняної продукції.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр економрозвитку Павло Шеремета.

«Йдуть переговори з різними країнами про створення зони вільної торгівлі. Це те, що ми можемо зробити, і повинні зробити. Це Північна Америка, вчора була розмова про одну з країн Центральної Азії», - сказав Шеремета.

На уточнююче питання, про які саме країни йдеться, він уточнив, що це Канада й Узбекистан, з делегатами яких міністр вів переговори в липні.

За словами Шеремети, зони вільної торгівлі з цими країнами можуть бути створені вже продовж року, оскільки розширення збуту вітчизняних товарів за кордоном в умовах скорочення товарообігу з Росією є пріоритетним завданням.

«Ми говоримо про прискорений режим, про прискорену дорожню карту, тобто це менше року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Україна і Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі, яка передбачає створення глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі і зниження тарифних бар'єрів між сторонами.

Україна зобов'язана поступово знижувати імпортні мита впродовж 5, а щодо деяких товарів 10 років, тоді як ЄС відкрив свій ринок для України в режимі автономних торгових преференцій ще до підписання угоди.

30 липня міністерство економічного розвитку Російської Федерації розробило проект постанови уряду, яким вводяться мита на ввезення до Росії товарів українського походження.