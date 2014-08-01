Шеремета розповів, як Україна готується до введення Росією мит на наші товари

Україна готувалася до можливого запровадження російською владою мита на ввезення на територію країни українських товарів, і розробляє шляхи переорієнтації на інші ринки.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета.

«Ми очевидно давно готуємося до цього. Вже проведено ряд досліджень, ряд нарад, йдуть постійні розмови з підприємцями про можливість переорієнтації на інші ринки», - заявив Шеремета.

За його словами, від запровадження Росією мита постраждають не стільки певні галузі економіки, скільки окремі підприємства, які були повністю орієнтовані на цей ринок.

«Це ті підприємства, які були дуже сильно зав'язані на один ринок, очевидно, це не є хорошою стратегією. Вони більш уразливі і не важливо, яка це галузь», - сказав Шеремета.

Водночас, міністр висловив упевненість, що більшість українських підприємств зможуть переорієнтовуватися на інші ринки, а уряд надасть їм у цьому повне сприяння.

«Ми думаємо про експортно-кредитне агентство, про інформаційні лінії, про торговельні місії, які зможуть просувати українські товари і послуги», - зазначив він.

«Це (переорієнтація експорту – УНІАН) легше завдання, ніж військові дії і утримання нашої території від самі знаєте кого. Ми зможемо це зробити», - підкреслив Шеремета.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня міністерство економічного розвитку Російської Федерації розробило проект постанови уряду, яким запроваджується мито на ввезення до Росії товарів українського походження.

Згідно з проектом, мито запроваджується «у розмірі ставок єдиного митного тарифу Митного союзу (ставок режиму найбільшого сприяння нації)".

Режим найбільшого сприяння, який у Росії існує з тими країнами, з якими не укладено угоди про вільну торгівлю, передбачає встановлення середньозваженого тарифу на поставку товарів (зараз близько 7,8%).

Довідка УНІАН. Російська Федерація традиційно є найбільшим споживачем українських товарів, хоч її частка у вітчизняному експорті неухильно знижується, що обумовлено запровадженням адміністративних обмежень російською владою. Так, у травні поточного року поставки до цієї країни скоротилися на 28,5% порівняно з травнем минулого - до 960 млн. дол, що становить 19% українського експорту.

Поставки українських товарів до Польщі за цей період зросли на 36,4% - до 248,6 млн. дол, до Німеччини – на 17% до 149,3 млн., до Італії – на 41% до 229,2 млн., до Угорщини – на 11,7% до 134 млн. дол. У цілому, за підсумками перших 5 місяців року обсяг поставок вітчизняних товарів до ЄС зріс порівняно з 2013 роком на 15,3% і становить третину від загального експорту.