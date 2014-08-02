«Антонову» призначили нового керівника

Новим керівником державного авіабудівного підприємства «Антонов» призначено Сергія Меренкова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства промислової політики України.

"Згідно з рішенням уряду, Міністерство промислової політики України, як орган управління об'єктом державної власності, призначило Меренкова Сергія Вадимовича керівником ДП "Антонов", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, виконання обов'язків президента-генерального конструктора держпідприємства "Антонов" з 1 серпня 2014 року покладено на Меренкова відповідно до наказу Мінпромполітики від 24 липня 2014 року №47-д.

До цього посаду президента-генерального конструктора обіймав Дмитро Кива, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Кабінет міністрів звільнив Киву з посади голови правління державного підприємства «Антонов». Кива займав цей пост з травня 2005 року.

Декілька тисяч робочих концерну "Антонов" пікетували АП з вимогою припинити втручання в роботу підприємства "Антонов", а також скасувати розпорядження Кабміну про звільнення Киви з посади голови правління державного авіабудівного концерну "Антонов".

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. Антонова» було переіменоване в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

До складу ДП «Антонов» також входять авіатранспортний підрозділ – національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка забезпечує доставку різних вантажів по всьому світу, і філія «Серійний завод «Антонов», де налагоджено серійне виробництво літаків «Антонов».