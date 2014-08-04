Fitch підтвердив рейтинг «Метінвесту» на рівні "ССС"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест» на загальнокраїновому рівні «ССС» з негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

«Рейтинги як і раніше стримуються суверенним рейтингом України «CCC». До того ж, без урахування стримуючого впливу суверенного рейтингу Fitch оцінює поточний операційний і фінансовий профіль «Метінвесту» декілька вище - на рівні «B-»», - йдеться в повідомленні.

Аналітики агентства відзначають, що на поточний момент компанія зазнає труднощів з доступом на міжнародні ринки капіталу і це може спричинити труднощі з погашенням корпоративного боргу, а саме облігацій на суму 500 млн дол. та інших зобов'язань, необхідних для виплати в 2015 році, обсяг яких, за даними Fitch, складає 800 млн дол.

Читайте також"Метінвест" інвестує в соцсферу Краснодона понад 15 млн гривень

Водночас, як повідомляється, рейтинги раніше підкріплюються позицією компанії як провідного інтегрованого виробника сталі і залізної руди в Україні з низькими витратами. «Незважаючи на нестабільну геополітичну ситуацію в Україні, «Метінвест» зумів підтримати стабільну операційну діяльність і поліпшити фінансові позиції. Компанія є одним з найбільших в СНД виробників сталі і залізної руди з низьковитратною виробничою базою і самозабезпеченістю залізняком на 200% і коксівним вугіллям на 55%», - підкреслили в Fitch.

У зв'язку з цим агентство прогнозує, що фінансові показники холдингу залишаться стабільними в 2014-2015 роках. Однак це не означає, що компанія не буде схильна до загальнодержавних ризиків, а саме - посилення політичного та економічного тиску і можливості дефолту по державному боргу України.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і «Смарт Холдинг» бізнесмена Вадима Новинського (23,75%).