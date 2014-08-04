«Луганськтепловоз» призупинив роботу через відсутність електрики

Найбільший в Україні і Східній Європі виробник тягового рухомого складу для залізниць «Луганськтепловоз» з понеділка, 4 серпня, призупинив роботу через відсутність електрики.

Як повідомив УНІАН представник підприємства, рішення про тимчасове призупинення роботи заводу було прийнято через постійну відсутність в Луганську і, відповідно, на підприємстві електрики.

Також «Луганськтепловоз» останні місяці випробовував проблеми з доставкою комплектуючих, і мав проблеми з робочим процесом через періодичний обстріл.

На підприємстві в цехах вибито скло, частково зруйновані через снаряди стіни і дахи. Працівникам доводилося не раз ховатися в бомбосховищах. У цей час всі працівники підприємства відпустили у відпустку.

Як повідомлялося, з 3 серпня внаслідок артобстрілів Луганськ відключений від електроенергії, в місті відсутні світло, вода, не працюють мобільний і міський телефонний зв'язок.

З ранку 4 серпня триває обстріл житлових кварталів з важкої артилерії. Також обстрілу піддаються об'єкти соціальної сфери Луганська.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

ЗАТ «Трансмашхолдинг» через ЗАТ «Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» контролює 76% акцій «Луганськтепловозу».

«Луганськтепловоз» планує в 2014 році поставити Російським залізницям 332 секції локомотивів, а також до 2017 року поставити Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 300 вантажних електровозів постійного і змінного струму на суму близько 12 млрд грн.

У 2013 році підприємство збільшило виробництво тепловозних секцій порівняно з 2012 роком у 1,6 рази - до 183 одиниць.

«Луганськтепловоз» у 2013 році збільшив чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком у 4,1 рази - до 158,28 млн грн з 38,72 млн грн.