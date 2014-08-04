«Метінвест» припиняє прийом нових замовлень на металопродукцію

Міжнародна гірничо-металургійна група «Метінвест» знижує обсяги виробництва на своїх меткомбінатах, а також призупинила прийом нових замовлень на металопродукцію у зв'язку з бойовими діями на Донбасі, повідомили УНІАН в компанії.

«У зв'язку зі складною ситуацією підприємства «Метінвесту» були змушені скоротити обсяг виробництва сталі», - сказали в прес-службі «Метінвесту».

Водночас у компанії повідомили про достатню кількість замовлень на матеріал серпневого і вересневого виробництва.

«Тому до прояснення ситуації було прийнято рішення призупинити прийом нових замовлень і сфокусуватися на виконанні вже укладених контрактів», - відзначили в прес-службі.

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До того ж у компанії не уточнили перелік підприємств групи, які скорочують виробництво через припинення прийому нових замовлень.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти терористів, яких озброює і фінансує Росія, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів кілька міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до повного очищення Донбасу від бойовиків.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

У металургійний дивізіон компанії входять 11 підприємств, серед яких українські: меткомбінат «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничодобувного дивізіону входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітному сировини: Північний, Південний, Інгулецький, Центральний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).