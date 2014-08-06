Гірничорудна компанія Ferrexpo збільшила прибуток на 65%

Швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, в січні-червні 2014 року збільшила чистий прибуток на 65,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 208 млн дол. з 125,9 млн дол., йдеться в звіті компанії.

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Також повідомляється, що показник EBITDA компанії (прибуток до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків і нарахованої амортизації) за перше півріччя зріс на 31,6% - до 321,1 млн дол. У свою чергу прибуток до оподаткування збільшився на 65,1% - до 247,6 млн дол.

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Валова виручка компанії в першому півріччі становила 758,9 млн дол., що на 2% менше показника першого півріччя минулого року.

У зв'язку з девальвацією гривні за 6 місяців 2014 року на 48% щодо долара до 11,82 грн/дол. (станом на 30 червня), операційні витрати Ferrexpo, у тому числі витрати на виробництво, логістику та інші витрати, знизилися на 10,4 дол./тонну продукції.

У компанії відзначають, що бойові дії на сході України не мали впливу на виробничу діяльність Гзк Ferrexpo.

Як повідомляв УНІАН, Ferrexpo у січні-червні 2014 року збільшила обсяг виробництва окатишів на 2,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 5,369 млн тонн. Зокрема, виробництво окатишів з власної руди збільшилося на 2,5% - до 5,2 млн тонн, а з давальницької сировини скоротилося на 3,2% - до 155,7 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості-окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією продукції є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo в 2013 році збільшила загальний обсяг виробництва окатишів в порівнянні з 2012 роком на 11,6% - до 10,813 млн тонн.

Чистий прибуток компанії за 2013 рік становив 263,8 млн дол., що на 20,7% більше, ніж роком раніше.