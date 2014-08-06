Бізнес Ахметова не платить Україні за спожиті ресурси - ЗМІ

Теплогенерації Ахметова отримують право не платити державі за спожиті ресурси, пише Економічна правда.

Між компанією "Західенерго" (знаходиться під контролем ДТЕК Ахметова) і державним "Вугіллям України" є домовленості про реструктуризацію заборгованості на суму 397 млн грн за поставлене на підприємство вугілля. За даними видання, повертати борги компанія Ахметова зможе протягом 10 років за ставкою до 10%. Однак в офіційній відповіді ДТЕК на запит ЕП значиться вже інший термін - 20 років.

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По суті, розстрочка на 10 або 20 років - це прощення боргу. Процентна ставка суттєво нижча за очікувану інфляцію. За десятиліття або два зростання цін повністю "з'їсть" не тільки відсотки, але й саму суму кредиту. А якщо відбудеться девальвація, ДТЕК "відіб'є" борг у найкоротший термін.

Подібні умови для бізнесу донецького олігарха - явно не наслідок воєнних дій на його малій батьківщині. Захід України, де базується "ДТЕК Західенерго", не охоплений збройними конфліктами.

Очевидно, немає проблем у "ДТЕК Західенерго" і з платіжною дисципліною клієнтів. П'ята за величиною енергогенеруюча компанія України з встановленою потужністю 4707,5 МВт активно продає електроенергію на експорт у країни Європи.

Очевидний цинізм як держчиновників, так і самого Ахметова. В умовах величезного дефіциту бюджету, який є головним аргументом для влади в процесі підвищення тарифів на електро- і теплову енергію для населення, держава фактично дозволяє одній з найбільших енергогенерацій не розраховуватися за боргами.

Ймовірно, подібні умови реструктуризації боргу перед держпідприємством - ілюстрація міжсобойчика, який мають між собою ДТЕК і "Вугілля України". А ще вони сигналізують про скорочення впливу "сім'ї" на ринок вугілля після втечі з країни Віктора Януковича з побратимами.