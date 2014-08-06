Росія переводить свою оборонку на китайську мікроелектроніку

Підприємства ракетно-космічної галузі та оборонно-промислового комплексу Росії в найближчий календарний рік збираються закупити в КНР партії електронно-компонентної бази (ЭКБ) обсягом приблизно $1 млрд.

Як розповіло «Известиям» джерело, близьке до Роскосмосу, в наступні 2-2,5 року, поки російська промисловість не освоїть випуск ЭКБ необхідних номіналів категорій space і military, плануються закупівлі такої продукції в Китаї на кілька мільярдів доларів.

Читайте такожКраїни ЄС введуть штрафи за невиконання санкцій проти Росії"Ми працюємо з Китайською аерокосмічною науково-промисловою корпорацією (China Aerospace Science and Industry Corp., CASIC. - «Известия»), - говорить співрозмовник «Известий». - Її інститути вже надали нам кілька десятків позицій, які є прямою альтернативою, або з незначними змінами, тих елементів, які ми не зможемо закуповувати через введені США санкції (через ситуацію в Україні). Перед тим як почати масштабні закупівлі, ми зараз переводимо технічну документацію і тестуємо вироби на предмет їх відповідності заявленим характеристикам щодо сприйнятливості до температур, вібрації, впливу важких заряджених частинок".

Читайте такожУряд Японії схвалив введення нових санкцій проти РосіїНа сьогоднішній день російська космічна промисловість та ОПК компонентну базу з Китаю не використовують. Однак можливість її застосування стала вивчатися ще в минулому році, коли американці дали «попереджувальний залп», відмовившись продавати ІСС елементну базу для космічного апарату «Гео-ІК-2». Відмова стала результатом скандалу, пов'язаного з Едвардом Сноуденом, якого Росія відмовилася видавати американцям.

Читайте такожПутін в розмові з Обамою назвав контрпродуктивними санкції США"Європейці поки що постачають все без проблем, крім пристроїв ЦАП-АЦП (цифро-аналогові перетворювачі, аналогово-цифрові перетворювачі - «Известия»), - говорить джерело. - На придбання ЦАП-АЦП потрібно отримувати спеціальну ліцензію європейської інстанції. Але з цим теж поки проблем немає, ми закуповуємо європейську продукцію, в тому числі від найбільшого виробника ЭКБ в Європі - ST Microelectronics".