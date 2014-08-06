"АвтоКрАЗ" може відкрити підприємство для складання вантажівок у Болівії

Єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) може відкрити складальне підприємство автомобілів "КрАЗ" на території Багатонаціональної Держави Болівія для складання цивільних та військових вантажівок, повідомила прес-служба "Автокразу".

За даними прес-служби, під час відвідування минулого тижня Болівії керівники зовнішньоторговельної фірми «КрАЗ» провели низку зустрічей з керівництвом Міністерства промисловості і економіки, Міністерства громадських робіт, головнокомандувачем армії, а також парламентським комітетом з промисловості.

За підсумками переговорів сторонами було досягнуто ряд домовленостей, зокрема про продовження розвитку співробітництва з реалізації складального проекту автомобілів "КрАЗ", йдеться в повідомленні.

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Крім того, представники Болівії відзначили, що великовузлове складання багатотоннажних вантажівок - ключовий проект для болівійської держави, який дуже актуальний у зв'язку з курсом президента країни Ево Моралеса на індустріалізацію держави і розвиток високих технологій. Вантажівки "КрАЗ", зроблені в Болівії, не тільки задовольнять попит внутрішнього ринку, але і забезпечать потреби Латинської Америки в великовантажної техніки, сказано в повідомленні.

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Враховуючи позитивний досвід створення складальних виробництв у В'єтнамі та на Кубі, а також високі компетенції "КрАЗу" в питаннях великовузлового складання, обидві сторони розраховують на успішне здійснення цього проекту, підсумувала прес-служба.

Довідка УНІАН. Компанія «АвтоКрАЗ» випускає 33 основних моделей і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2013 році порівняно з 2012 роком збільшив випуск автомобілів на 15% - до 930 автомобілів.