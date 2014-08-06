На Львівщині пропонують націоналізувати завод родичів одіозного постпреда ООН Чуркіна

У Львові місцеві депутати склали список зі 170 компаній, якими володіють в області росіяни, і пропонують уряду розробити законопроект, який дозволить націоналізувати власність, що належить ворожим до України особам, ідеться в сюжеті ТСН. 19:30.

Як не дивно, у Львові знайшлось підприємство, яке належить родині російського яструба в ООН Віталія Чуркіна - Львівський автобусний завод.

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"Ці брати Чуркіни є племінниками відомого дипломата Чуркіна, який є представником РФ в ООН. Його висловлювання проти України всі ми чули, які вони є українофобські, тому ми будемо першим пропонувати до націоналізації саме Львівський автобусний завод", - кажуть львівські депутати. Як вже раніше повідомлялося, українські санкції торкнуться російських політиків та зірок, які підтримали анексію Криму.