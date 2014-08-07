Меткомбінати Тарути на межі зупинки через брак коксу

Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського і Алчевський меткомбінат, що входять до корпорації «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД), знаходяться на межі зупинки через брак коксу на складах підприємств.

Про це повідомляється на сайті ДМК ім. Дзержинського з посиланням на генерального директора Максима Завгороднього.

«Ситуація по коксу настільки важка, що ми повинні були б призупинити виробництво взагалі як таке. Алчевськ зупинився, у нас з трьох доменних печей працює одна - на 75% потужності», - цитує прес-служба Завгороднього.

Він зазначив, що на залізничній станції Дебальцеве все заміновано бойовиками і робітників немає. Алчевський комбінат, щоб не зупинити коксову батарею, зробив собі одну залізничну гілку і тепловозною тягою приносить вугілля.

«Якщо батарея охолоне - Алчевський металургійний комбінат втратить основні фонди. Як підсумок - буде вирішуватися питання з Алчевським меткомбінатом, потім - з нашим», - сказав гендиректор ДМК.

За його словами, в таких умовах російська гірничо-металургійна компанія «ЄВРАЗ» передала Алчевському меткомбінату 20 тис. тонн коксу, який дозволяє в такому режимі одною доменною піччю «дожити» до того моменту, коли доїде покупний кокс з Росії.

Крім того він повідомив, що компанії «Алтайкокс» і «Кокс» (Кемерово, Росія) вантажать по 30 тис. тонн коксу, який надійде на комбінат 14 серпня, і з цієї дати комбінат до кінця місяця зможе працювати на повну потужність.

Гендиректор ДМК підкреслив, що в цей час із "Заводу" на ДМК ім. Дзержинського поставляється близько 850 тонн коксу, з іншого коксохімзаводу "ЄВРАЗУ" - близько 320 тонн коксу на добу, проте цього не достатньо.

«Зараз комбінат веде переговори з колегами із групи «Метінвест» щодо співпраці з «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», який поставляв кокс в Маріуполь. Проблема така ж - кокс неможливо туди доставити. Тому, ймовірно, ми досягнемо якихось домовленостей в найближчі дні, і кокс, який у них є, вони будуть віддавати нам», - додав Завгородній.

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Він зазначив, що перебої з поставками коксу - це тимчасове явище. Але навіть в таких умовах робітники будуть отримувати зарплату, однак премії будуть скасовані, оскільки план виробництва не виконується.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти терористів, озброювати і фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів кілька міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до повного очищення Донбасу від терористів.

Довідка УНІАН. Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» належить голові Донецької ОДА Сергію Таруті, бізнесмену Олегу Мкртчану, а також групі невідомих російських інвесторів. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат, Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського і Дніпропетровський трубний завод.