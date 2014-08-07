В Україні зросли ціни виробників промпродукції

Ціни виробників промислової продукції в Україні у липні порівняно з червнем 2014 року зросли на 2,7%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, у річному вираженні (проти липня 2013 року) ціни виробників промпродукції зросли на 22,5%, з початку року (липень 2014 року до грудня 2013 року) - на 21,2%.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в червні порівняно з травнем 2014 року зросли на 3,6%, порівняно з червнем 2013 року - на 15,9%, з початку року, до грудня 2013 року, - на 18%.

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У 2013 році ціни виробників промпродукції в Україні зросли на 1,7%.