Медведєв погрожує ввести захисні заходи у машинобудуванні у відповідь на санкції

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв погрожує ввести захисні заходи в авіабудуванні, автомобілебудуванні, суднобудуванні у відповідь на санкції Заходу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні уряду Росії.

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«Ми потенційно готові ввести захисні заходи в авіабудуванні, суднобудуванні, автомобільній промисловості та інших галузях. Але робити це будемо осмислено», - сказав Медведєв.

За його словами, уряд розуміє, наскільки значимо співробітництво у цій сфері, і реально оцінює власні можливості РФ.