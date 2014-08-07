Медведєв погрожує ввести захисні заходи у машинобудуванні у відповідь на санкції
14:00, 07 серпня 2014Промисловість
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Медведєв погрожує ввести захисні заходи в авіабудуванні, автомобілебудуванні, суднобудуванні у відповідь на санкції Заходу.
Reuters
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв погрожує ввести захисні заходи в авіабудуванні, автомобілебудуванні, суднобудуванні у відповідь на санкції Заходу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні уряду Росії.
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«Ми потенційно готові ввести захисні заходи в авіабудуванні, суднобудуванні, автомобільній промисловості та інших галузях. Але робити це будемо осмислено», - сказав Медведєв.
За його словами, уряд розуміє, наскільки значимо співробітництво у цій сфері, і реально оцінює власні можливості РФ.
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