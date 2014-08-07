Україна не замінить російський газ вугіллям власного видобутку – експерт



Про це сказав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Ми не зможемо сьогодні замінити російський газ українським вугіллям. Тому що 9 шахт затоплено, 59 шахт зупинено і працюють в режимі життєзабезпечення – тобто відкачують воду, а 35 шахт працюють із зупинками», - сказав Волинець, посилаючись на слова міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана.

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Волинець також повідомив, що з повним завантаженням зараз працюють тільки 45 шахт, проте вони не зможуть забезпечити необхідні для країни обсяги видобутку вугілля.

«Вони не дуже могутні, тому що за останні роки у вугільну галузь не вкладалася достатня кількість коштів, щоб забезпечити роботу вугільних шахт на повну потужність так, як вони працюють в світі», - відзначив голова профспілки.

При цьому він повідомив, що Україна має запасів вугілля на 400 років, тоді як у сусідній Європі цих запасів вистачить на 150 років. Волинець наголосив, що в таких умовах державі не варто поспішати з планами з ліквідації та консервації 55 діючих шахт.

Крім того він сказав, що в умовах зниження видобутку вугілля на сході України уряду необхідно вжити заходів для збільшення його видобутку на заході України.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня в Донбасі проводиться антитерористична операція проти озброєних сепаратистів, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей.

Терористи впродовж 5 місяців неодноразово захоплювали адмінбудівлі вугільних підприємств, намагалися вкрасти зі складів підприємств вибухівку, а також провокували шахтарів виступити проти влади.

Довідка УНІАН. Російський «Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. При цьому обсяги видобутку газу в Україні не зможуть замінити поставки газу з Росії. Тому Україна розробляє реверсні маршрути поставок цього палива з Європи.

У таких умовах уряд ухвалив рішення максимально знизити використання природного газу в промисловості, а також житловому секторі, для того щоб забезпечити українців теплом і гарячою водою в зимовий період.