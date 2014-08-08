КрАСЗ збільшив виробництво автомобілів більш ніж утричі

Виробниче об'єднання "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) у січні-липні порівняно з відповідним періодом 2013 року збільшив виробництво автомобілів у 3,1 разу, або на 5009 авто - до 7349 одиниць.

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Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому в міськвиконком Кременчука.

За даними підприємства, з 1 серпня завод припинив випуск автомобілів. Таке рішення прийняло керівництво групи компаній «АІС», куди входить КрАСЗ.

«Система існуючих тарифних норм робить імпорт автомобілів більш вигідним, ніж виробництво. Зібрані на заводі раніше автомобілі будуть завозитися до країни в готовому вигляді», - повідомив директор заводу Микола Черниш.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

КрАСЗ у 2013 році збільшив виробництво автомобілів у 2,7 разу - до 9049 шт.