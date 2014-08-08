Україна готує нові санкції для недопущення модернізації збройних сил Росії
Не можна постачати зброю тим країнам, які потім використовують її проти незалежних демократичних держав, наголосив Яценюк.
Кабінет міністрів України після прийнятого Радою національної безпеки і оборони місяць тому рішення про заборону військово-технічної співпраці з Росією ініціює нові санкції для недопущення модернізації збройних сил цієї країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на прес-конференції в Києві.
«Новим рішенням, яке ініціює уряд України, будуть запроваджені нові заходи, які не даватимуть країні-агресору, а це Російська Федерація, модернізувати свої збройні сили», - сказав він.
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«Окремо звертаюся до наших західних партнерів: не можна поставляти зброю тим країнам, які потім використовують цю зброю проти незалежних демократичних держав», - додав Яценюк.
Прем'єр повідомив, що під санкції однозначно потраплять товари подвійного призначення. «Ще раз наголошу, що товари подвійного призначення, які Росія може використовувати проти України або проти будь-якої іншої країни у збройному конфлікті, за пропозицією уряду повинні потрапляти під санкції. Ми розуміємо ціну, яку заплатить Україна. Але ми вже заплатили високу ціну - людськими життями. Життя не повернеш», - сказав голова уряду.