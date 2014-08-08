Україна готує нові санкції для недопущення модернізації збройних сил Росії

Кабінет міністрів України після прийнятого Радою національної безпеки і оборони місяць тому рішення про заборону військово-технічної співпраці з Росією ініціює нові санкції для недопущення модернізації збройних сил цієї країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на прес-конференції в Києві.

«Новим рішенням, яке ініціює уряд України, будуть запроваджені нові заходи, які не даватимуть країні-агресору, а це Російська Федерація, модернізувати свої збройні сили», - сказав він.

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«Окремо звертаюся до наших західних партнерів: не можна поставляти зброю тим країнам, які потім використовують цю зброю проти незалежних демократичних держав», - додав Яценюк.

Прем'єр повідомив, що під санкції однозначно потраплять товари подвійного призначення. «Ще раз наголошу, що товари подвійного призначення, які Росія може використовувати проти України або проти будь-якої іншої країни у збройному конфлікті, за пропозицією уряду повинні потрапляти під санкції. Ми розуміємо ціну, яку заплатить Україна. Але ми вже заплатили високу ціну - людськими життями. Життя не повернеш», - сказав голова уряду.