У Росії оцінили заміщення української продукції ОПК в 50 млрд рублів

Програма імпортозаміщення української продукції в галузі оборонно-промислового комплексу обійдеться Росії в близько 50 млрд рублів, повідомило інформоване джерело «Известий» в уряді.

Читайте такожРосія переводить свою оборонку на китайську мікроелектроніку В Мінфін вже поступили поправки до ФЗ «Про Федеральний бюджет на 2014-й рік і плановий період 2015 і 2016 років», підготовлені Мінпромторгом. Високопоставлений співрозмовник в Мінфіні вважає зазначену суму «цілком реалістичною».

Читайте такожУкраїна нічого не втратить, припинивши військово-технічне співробітництво з РФ - експертМінпромторг ще в березні-квітні цього року провів аналіз ризиків виконання державного оборонного замовлення організаціями ОПК у зв'язку з можливими зривами поставок комплектуючих виробів, сировини і матеріалів українськими підприємствами. В середині червня президент України Петро Порошенко заборонив кооперацію з Росією в сфері ОПК. Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін заявив тоді, що забороняти пізно, оскільки Мінпромторг вже вніс план повного імпортозаміщення військової продукції України.

Читайте такожУкраїна готує нові санкції для недопущення модернізації збройних сил РосіїЯк з'ясували «Известия», перелік основної номенклатури товарів вже складено та погоджено в профільних відомствах. У нього входить понад 3 тис. типів комплектуючих, вузлів і агрегатів, які виробляють понад 160 підприємств України. Всі вони були задіяні в виготовленні понад 200 зразків ВВСТ (озброєння, військової та спеціальної техніки).

Офіційний коментар у Мінпромторгу по цій темі надати відмовилися.