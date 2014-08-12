Daimler вирішив припинити постачання броньованого Mercedes до Росії

Євросоюз, США та інші країни не вводили прямих санкцій проти російського автопрому, але приклади їх непрямого впливу вже почали з'являтися. Daimler вирішив призупинити імпорт в Росію одну з моделей своїх броньованих легкових автомобілів, розповів "Відомостям" представник російського офісу компанії.

Модель він не назвав, лише пояснив, що через високий рівень захисту її віднесли до продукції подвійного призначення, на яку поширюються санкції ЄС. Відчутного впливу на бізнес компанії це не зробить, підкреслює він.

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Представник головного офісу Daimler сказав: «Ми дотримуємося усіх вимог щодо санкцій. Однак не можемо дозволити собі спекулювати на тему санкцій».

Представник одного з російських дилерів Mercedes-Benz каже, що Daimler поки не повідомляв про припинення поставок якогось з броньованих моделей. За його словами, поставки традиційно йдуть в рамках квот: на 2015 р. вони будуть затверджуватися наприкінці 2014 р.

За даними сайту Mercedes-Benz в Росії, Daimler імпортує чотири броньованих моделі: позашляховик Gelandewagen - Mercedes-Benz G 500 Guard, седан і лімузин зі спецзахистом S-Guard і кросовер M-Guard. Можливо, під обмеження потрапив G 500 Guard, популярний зокрема у спецслужб, великих бізнесменів, думає бізнесмен Михайло Бичков, що спеціалізується на імпорті броньованих автомобілів і подовжених авто з Європи до країни СНД.