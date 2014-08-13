В Єнакієвому призупинили роботу метзаводу Ахметова

Гірничо-металургійна група «Метінвест» припиняє основне виробництво на металургійному заводі, що входить до групи Єнакіївського металургійного заводу, цехи якого 13 серпня було піддано артобстрілу у зв‘язку з військовими діями на сході України, йдеться в повідомленні «Метінвесту».

Відповідно до повідомлення, з метою запобігання техногенній катастрофі і збереженню життя городян в «Метінвесті» було ухвалено рішення тимчасово зупинити основне виробництво ЄМЗ. У зв'язку з цим більшість співробітників відправлено додому. На заводі в даний час перебуває лише необхідний персонал, який здійснює в штатному технологічному режимі зупинку устаткування доменного, конвертерного й інших цехів. Відновлення діяльності ЄМЗ залежатиме від подальшого розвитку подій у регіоні.

На території підприємства відкрито вільний доступ до бомбосховищ, де заводчани і члени їх родин можуть перечекати активні бойові дії.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти терористів, що озброюються і фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів декілька міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до цілковитиого очищення Донбасу від бойовиків.

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На початку серпня група «Метінвест» ухвалила рішення зменшити обсяги виробництва на своїх меткомбінатах, а також припинила прийом нових замовлень на металопродукцію у зв'язку з бойовими діями на Донбасі.

Разом з тим у компанії повідомили про достатню кількість замовлень на матеріал серпневого і вересневого виробництва.

Довідка УНІАН. «Метінвест» – найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

До металургійного дивізіону компанії входять 11 підприємств, серед яких українські: меткомбінат «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат імені Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

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До складу гірничовидобувного дивізіону входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітної сировини: Північний, Південний, Інгулецький, Центральний гірничо-збагачувальні комбінати і Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).