Структури Фірташа перешкоджають передачі Вільногірського та Іршанського комбінатів державі

Структури бізнесмена Дмитра Фірташа намагаються незаконно продовжити оренду Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (Дніпропетровська обл.) і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська обл.), що зупинить повернення цих підприємств у державну власність, яке заплановане на вересень цього року.

Про це в коментарі УНІАН сказав екс-міністр промполітики України Валерій Мазур, який відзначив, що Group DF Фірташа останні 10 років за копійки орендувала 2 комбінати, використовувала їх для одержання надприбутків, при цьому коштів у їх розвиток не вкладалися.

«Вони разом генерують прибуток 350 млн. дол. на рік, а держава одержує копійки (за оренду - УНІАН), тим більше останні 2 року оренда за ці підприємства взагалі не платилася», - сказав Мазур.

«Є неперевірена інформація, що адміністрації Вільногірського та Іршанського комбінатів примушують робочі під загрозою звільнення ставити свої підписи під зверненнями до органів влади і до президента про продовження грабіжницької оренди цих підприємств групою DF», - сказав екс-міністр промполітики.

Він також повідомив, що 11 серпня Вільногірська міськрада, під тиском структур Фірташа, вирішила звернутися до президента України Петра Порошенка, щоб він дозволив продовжити оренду Вільногірського ГМК.

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Як відзначив Мазур, таким чином Group DF намагається зберегти підприємства під своїм контролем, а також завадити передачі їх державі, яка планує в майбутньому їх приватизувати.

«Вони підготували звернення до президента з проханням продовжити оренду до тих пір, поки буде ухвалено рішення про приватизацію. А якщо оренда буде продовжена, то приватизації ніколи не буде і підприємство перейде в групу DF», - сказав Мазур.

Водночас він повідомив, що при продажу цих підприємств на відкритому аукціоні держава може одержати від 3 до 5 млрд дол. за один комбінат, що в умовах дефіциту бюджету і гострого браку коштів на фінансування армії могло б у загальній сумі принести державі до 10 млрд дол.

Проте для цього, за словами Мазура, державі необхідно вжити невідкладних заходів із охорони Іршанського і Вільногірського комбінатів з метою недопущення вивезення майна, устаткування цих підприємств. Крім того, необхідно, щоб державні інспекції та міжнародні компанії провели аудит та інвентаризацію майна цих комбінатів, виконали незалежну оцінку стану основних засобів, після чого Group DF має відшкодувати завдані за 10 років державі збитки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України на доручення Кабінету міністрів України на початку червня 2014 року повідомив «Кримському титану» про намір розірвати договори оренди цілісних майнових комплексів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. Проте до цих пір Кабмін Яценюка так і не ухвалив остаточного рішення про долю вищезазначених підприємств.

Раніше уряд Тимошенко намагався повернути під контроль держави Вільногірський ГМК і Іршанський ГЗК. Кабміну Тимошенко цього так і не вдалося зробити.

Проте з приходом Януковича уряд відмовився від повернення контролю над цими підприємствами, дозволивши Фірташу продовжити термін їх оренди до вересня 2014 року.

Довідка УНІАН. Іршанський ГЗК (Житомирська обл.) здійснює видобуток ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн на рік.

Вільногірський ГМК (Дніпропетровська обл.) щорічно виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

Фірташ був затриманий 12 березня у Відні за обвинуваченням в економічних злочинах з метою можливої екстрадиції до США. Тоді ж підконтрольна Фірташу Group DF офіційно заявила, що "дії правоохоронних органів Австрії стосовно Дмитра Фірташа не пов'язані ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі і Америці, а стосуються інвестиційного проекту 2006 року".