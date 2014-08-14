Працівники Артемсолі вимагають зупинити передачу підприємства до Мінінфраструктури

Трудовий колектив Державного підприємства «Артемсіль» висловив категоричний протест проти переведення підприємства з підпорядкування Міністерства аграрної політики та продовольства України, у підпорядкування Міністерства інфраструктури та звернувся за допомогою до Премєр-міністра України Яценюка.

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На думку проспілкової організації ДП «Артемсіль», метою зміни профільного міністерства є заміна керівного складу підприємства. Після перезавантаження влади в Україні директором ДП «Артемсіль» був призначений Олександр Миколайович Степаненко. За короткий термін на посаді Степаненко доклав чимало зусиль до зруйнування корупційних схем, що активно провадилися за попереднього керівництва "команди Клюєва". Спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України і завдяки діям міністра Швайки було зупинено роботу дилерських контрактів реалізації солі по Україні, країнам СНД та дальнього зарубіжжя, шляхом ліквідації посередницьких ланок.

Ситуація ускладнена тим, що рішення про переведення підприємства у підпорядкування іншому міністерству фактично прийняте. Це відбувається не дивлячись на те, що отримавши проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу державного підприємства "Артемсіль" до сфери управління Міністерства інфраструктури", надіслане листом від 24.07.2014 № 4750/16/14-14 в Міністерстві аграрної політики та продовольства України зазначили, що не ініціювали питання передачі ДП "Артемсіль" до Міністерства інфраструктури. На думку трудового колективу, аргументів на користь такого рішення не існує, оскільки продукція ДП «Артемсіль» є переважно харчовою, а на потреби облавтодорів України, які підпорядковані Міністерству інфраструктури, відвантажується менше 4% від усього об'єму видобутої солі.

У звязку із ситуацією що склалася, планується проведення страйку, який відбудеться на підприємстві 14.08.2014 р. і згодом, в разі якщо позицію колективу та профспілок ДП «Артемсіль» не буде враховано, страйку під стінами Кабінету Міністрів України.