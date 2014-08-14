Китай різко посилив контроль за іноземними компаніями

Влада Китаю посилила контроль за іноземними компаніями на предмет порушення антимонопольного законодавства країни, передає РІА "Новости".

Розслідування ведеться відносно компаній Mercedes-Benz, Daimler. Audi, BMW і Daimler вже анонсували знижки на запчастини.

Читайте такожВВП Китаю в другому кварталі виріс на 7,5%Зокрема, влада центральної провінції Хубей після проведення антимонопольного розслідування з'ясувала, що чотири дилера BMW маніпулювали цінами на ринку, вступивши у змову. За це порушення китайські власті призначили німецьким автодилерам загальний штраф у 1,6 мільйона юанів (близько 260 тисяч доларів).

У середу, 13 серпня, німецькі ЗМІ повідомили, що за це ж порушення в Китаї ще одному німецькому автогігантові Audi загрожує штраф у 218 мільйонів євро.

Читайте такожРосія переводить свою оборонку на китайську мікроелектронікуКрім того, Державний комітет з розвитку і реформ КНР виявив "монополістські дії" 12 японських компаній. Вони також будуть покарані відповідно до закону".

Читайте такожКитай та Індія виграли суперечку у США в рамках СОТ Крім автомобільних компаній під увагу китайської влади потрапила і компанія Microsoft.