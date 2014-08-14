Російський ОПК сподівається замінити українські комплектуючі на китайські до 2017 року

11:15, 14 серпня 2014
Промисловість
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Заміну постачання продукції з України для потреб російського ОПК готові взяти на себе підприємства з країн Митного союзу і Китаю.

Российский ОПК переходит на китайские комплектующие / Фото УНИАН

Міністерство промисловості і торгівлі РФ (Мінпромторг) завершило формування програми імпортозаміщення комплектуючих українського виробництва для техніки військового призначення. За прогнозами відомства, повністю відмовитися від імпорту оборонно-промисловий комплекс (ОПК) Росії зможе до 2017 року. 

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпромторгу РФ, до того часу альтернативу поставкам з України забезпечать країни Митного союзу і Китай.

«Програма імпортозаміщення дає шанс для глобальної модернізації всього машинобудівного комплексу Росії. Завдання поставлено, цілі визначено, ресурси виділено, реалізація програми почалася. По українських комплектуючих реально забезпечити повне заміщення до кінця 2016 – початку 2017 року», - сказав заступник міністра промисловості і торгівлі РФ Юрій Слюсар.

За його словами, вже зараз заміну поставкам продукції з України для потреб російського ОПК готові взяти на себе підприємства з країн Митного союзу і Китаю. 

«Щодо електроно-компонентної бази, яка складає значну частину програми імпортозаміщення, ми розраховуємо на наших білоруських колег. Зокрема, обговорюються варіанти розширення інтеграції в ряд проектів заводу «Інтеграл», аж до створення спільного підприємства з його участю», - сказав Слюсар.

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія за 1,5-2,5 роки зможе відмовитися від співробітництва з Україною у сфері виробництва зброї, але висловив сподівання, що цього не відбудеться.

Проте вже 14 травня Путін поставив вимогу перед урядом РФ відмовитися від кооперації з іноземними партнерами при виробництві зброї і військової техніки, щоб «не залежати ні в одному з напрямів переоснащення армії та флоту на нову систему озброєнь».

Росія в березні, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.

Внаслідок цього США, Євросоюз, Канада, Японія та інші країни запровадили санкції проти РФ.

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