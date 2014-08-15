Продажі нових автомобілів в Україні упали майже удвічі

За даними асоціації, в липні було продано 6 818 нових легкових автомобілів, що на 10% більше, ніж попереднього місяця, проте у 2,6 рази менше, ніж у липні 2013 року.

Продажі нових легкових автомобілів у липні становиили 93% від загального обсягу продажу автомобільної техніки.

Липневі продажі легкових автомобілів з урахуванням старих зросли на 11% порівняно з червнем - до 7 325 штук, при цьому знизилися порівняно з липнем 2013 року більш ніж у 2,5 рази.

Усього в липні було продано 17 119 одиниць автотранспортної техніки, що на 27% більше, ніж попереднього місяця, однак на 47% менше, ніж у липні 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, продажі нових автомобілів за підсумками 2013 року зайняли дві третини від загального обсягу первинного авторинку і склали 232,894 тис. одиниць. Із них легкових автомобілів продано 213,322 тис. штук, комерційних - 16,393 тис., автобусів - 3,179 тис.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.