Сировину на підприємства в зоні АТО доставляють морем українські та зарубіжні судна

Міністерство інфраструктури України у зв'язку з тим, що терористи завдали значних пошкоджень залізничній інфраструктурі на сході країни, організувало регулярне каботажне сполучення між портами Маріуполя та іншої континентальної частини України для доставки сировини на розташовані в зоні АТО промислові підприємства з метою запобігання аварійним зупинкам виробництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, у каботажних перевезеннях сировини для потреб металургійних підприємств Донецької і Луганської областей задіяно флот України та інших держав.

У повідомленні наголошується, що каботажні перевезення суднами під іноземними прапорами можуть здійснюватися за умови отримання дозволу Мінінфраструктури відповідно до статті 131 Кодексу торговельного мореплавства України.

"Фахівці міністерства та Укрморрічінспекції оперативно готують необхідні документи згідно з заявками агентів, щоб запобігти зупинці роботи підприємств, які є одними з основних складових економіки Донбасу", - зазначили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, відновлення пошкоджених у ході бойових дій на сході України 187 об'єктів залізничної інфраструктури обійдеться «Укрзалізниці» за мінімальними підрахунками в 400 млн грн.

Із квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Із 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.