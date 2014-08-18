Окупанти хочуть відібрати в українських власників підприємства в Севастополі

Всі севастопольські підприємства, що належать українським власникам, повинні пройти перереєстрацію у відповідності з російським законодавством, заявив в інтерв'ю ІТАР-ТАСС нелегітимний в.о. губернатора окупованого Росією Севастополя Сергій Меняйло.

"Якщо вони залишаться юрособами України, то перспективи залишитися тут у них немає. Спочатку ми запропонували всім українським власникам підприємств два варіанти - або перереєстрація у відповідності з російським законодавством, або зареєструватися як іноземний резидент і також працювати в правовому полі Росії. Це не відноситься до підприємств, які мають стратегічне значення для життєзабезпечення міста - енергозабезпечення, зв'язок, транспорт", - сказав Міняйло.

Читайте такожВлада Криму просить Кремль дозволити ввозити українські продуктиВін вважає, що Севастопольський морський завод, що належить Петру Порошенку, повинен змінити власника. Тоді перед підприємством відкриється перспектива отримання російського оборонного замовлення.

"Поки ми "Севморзавод" не завантажуємо. Там є проблеми з власником, які вирішуються на рівні уряду РФ. Як тільки вони будуть вирішені, завод почне отримувати замовлення ВПК і цивільного призначення. Думаю, ми зможемо повернути заводу колишню світову славу в сфері судноремонту і суднобудування", - сказав Міняйло.

Читайте такожВ окупованому Криму найближчим часом знову подорожчає бензинМеняйло також розповів, що зараз ведеться перевірка діяльності стивідорної компанії "Авліта", що належить Рінату Ахметову, та Балаклавського рудоуправління, що входить у "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського. У діяльності останнього, за словами в.о. губернатора, виявлені серйозні порушення екологічних норм.

"Коли буде повна ясна картина, будуть прийняті рішення, у тому числі, процесуальні", - сказав Міняйло.