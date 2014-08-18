Українські металурги за півроку вдвічі збільшили збитки

Металургійна галузь України за підсумками 6 місяців цього року наростила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) порівняно з січнем-червнем 2013 року в 2 рази, або на 6,5 млрд грн - до 12,7 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Обсяг реалізації продукції в натуральному виразі за вказаний період знизився на 7%, а ціни на прокат чорних металів зросли в середньому на 19% (у гривневому еквіваленті), що дозволило отримати прибуток від операційної діяльності в сумі 2,8 млрд грн. Разом з тим, через втрати від курсової різниці (при переоцінці валютних позикових коштів та відсотків за ними) отримано від'ємний фінансовий результат», - йдеться в повідомленні «Металургпрому».

За даними «Металургпрому», чистий дохід (виручка) метпідприємств від реалізації продукції за 6 місяців зросла на 16,2% і становила 86,1 млрд грн.

Рентабельність операційної діяльності становила 3,17% проти (-)5,22%, збитки на кожну гривню доходу зросли на 8,3 коп.

Чистий дохід (виручка) від реалізації збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 13,9 млрд грн. (+16,2%) і становив 86,1 млрд грн.

За інформацією «Металургпрому», значно зросли кредиторська і дебіторська заборгованості метпідприємств, які за станом на 1 липня становили, відповідно, 86,8 млрд грн (+25,1 млрд грн до аналогічного періоду 2013 року) і 69 млрд грн (+13,5 млрд грн).

З урахуванням позикових коштів, власні оборотні кошти метпідприємств мають від'ємне значення (-)10,3 млрд грн проти (+)2,2 млрд грн на 1 липня 2013 р.

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Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України за підсумками 2013 року скоротила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) порівняно з 2012 роком на 22,3%, або на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн, негативна рентабельність реалізованої продукції становила «мінус» 9,1% проти 9,8% за 2012 рік.

Кредиторська заборгованість метпідприємств за минулий рік зменшилася на 1,8 млрд грн і зстаном на 1 січня цього року становила 62,1 млрд грн. Дебіторська заборгованість зменшилася на 6,6 млрд грн і становила 49,6 млрд грн.