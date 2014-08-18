Спад промвиробництва в Україні за місяць прискорився до 12,1%

Спад промислового виробництва в Україні в липні 2014 року порівняно з липнем 2013 року прискорився більш ніж удвічі - до 12,1% із 5%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

За інформацією Держстату, порівняно з червнем 2014 року спад промвиробництва прискорився до 2,2% із 1,5%, зафіксованих у червні порівняно з травнем 2014 року.

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У січні-липні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, спад промвиробництва прискорився до 5,8% із 4,7%, зафіксованих у січні-червні.

Зростання виробництва в липні 2014 року порівняно з липнем 2013 року за галузями промисловості зафіксовано лише у виробництві фармацевтичних продуктів і препаратів – на 4,1%.

Решта галузей показала падіння, зокрема найбільший спад у видобутку кам'яного й бурого вугілля – на 28,7%, машинобудуванні – на 23,8%, хімічній промисловості - на 22,2%, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 15,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 13,8%, виробництві меблів та іншої продукції – на 12,5%, металургії – на 12,3%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в червні 2014 року порівняно з червнем 2013 року, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, прискорився більш ніж удвічі - до 5%. Порівняно з травнем 2014 року спад промвиробництва в червні становив 1,5%, у січні-червні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року – 4,7%.

За підсумками 2013 року спад промвиробництва становив 0,5%, 2012 року - також 0,5%, тоді як в 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.