«Метінвест» зупиняє чотири підприємства у Донецькій області

Гірничо-металургійна група «Метінвест» повідомляє про зупинення своїх чотирьох підприємств, розташованих в Донецькій області, внаслідок пошкодження ліній електропередач в результаті артилерійського обстрілу, говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, в результаті обстрілу були пошкоджені лінії електропередач, що живлять міста Єнакієве і Харцизьк, що призвело до повної зупинки виробництва на Єнакіївському металургійному заводі (ЄМЗ), Єнакіївському коксохімпромі (ЕКХП) і Харцизькому трубному заводі (ХТЗ). Також залишається знеструмленим Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ).

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«На даний момент через активні бойові дії в околицях міст Єнакієве, Авдіївка та Харцизьк немає можливості відновити роботу ліній електропередач. Представники групи «Метінвест» роблять все можливе для надання «зеленого коридору» для ремонтних бригад», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти бойовиків, озброювати і фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів кілька міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до повного очищення Донбасу від бойовиків.

На початку серпня група «Метінвест» прийняла рішення знизити обсяги виробництва на своїх меткомбінатах, а також призупинила прийом нових замовлень на металопродукцію у зв'язку з бойовими діями на Донбасі.

У той же час в компанії повідомили про достатній кількості замовлень на матеріал серпневого і вересневого виробництва.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

До металургійного дивізіону компанії входять 11 підприємств, серед яких українські: меткомбінат «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничодобувного дивізіону входять підприємства по виробництву залізорудної і флюсодоломітному сировини: Північний, Південний, Інгулецький, Центральний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).