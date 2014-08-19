У Донецьку припинив роботу найбільший виробник побутової техніки «Норд»

Найбільша в Східній Європі і СНД і єдина в Україні компанія-виробник складної побутової техніки «Норд» (Донецьк) внаслідок бойових дій в регіоні відчула проблеми з постачанням комплектуючих і відвантаженням готової продукції, у зв'язку з чим призупинила виробництво до 1 вересня, йдеться в повідомленні компанії.

«У зв'язку з неможливістю проведення логістичних операцій із завезення матеріалів і комплектуючих виробів і відвантаження готової продукції публічне акціонерне товариство «НОРД» оголошує про припинення своєї діяльності до 1 вересня 2014 року», - повідомила прес-служба компанії.

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Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти бойовиків, які озброюються і фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів кілька міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до повного очищення Донбасу від бойовиків.

Довідка УНІАН. Група компаній «Норд» (ТМ NORD) є найбільшим у Східній Європі та СНД виробником складної побутової техніки (кухонних плит, торгово-холодильного устаткування, компресорів). Штаб-квартира компанії розташована в місті Донецьк. Кількість працівників на початок 2014 року становило понад 3,5 тис. осіб.

Мажоритарним акціонером і президентом компанії станом на четвертий квартал 2013 року є народний депутат Валентин Ландик (частка 78,42%).

«Норд» у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротив чистий збиток у 2,8 разу - до 28,3 млн грн.