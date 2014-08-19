Запорізький автозавод перевели на «триденку»

Найбільший виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (Запоріжжя) перейшов на триденний робочий тиждень.

Цю інформацію УНІАН підтвердили в прес-службі підприємства.

«Запорізький автомобілебудівний завод, дійсно, переведений на «триденку», - повідомили в прес-службі.

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При цьому в прес-службі не уточнили, з якого числа і на який період на «ЗАЗі» введений скорочений робочий тиждень.

Як повідомляв УНІАН, "ЗАЗ" у 2013 році збільшив чистий прибуток у 5,8 разу - до 2,6 млн грн.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, р. Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації «УкрАВТО».

Корпорація «УкрАВТО», яка контролюється народним депутатом Таріелом Васадзе, є генеральним імпортером та офіційним дилером понад 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація володіє контрольним пакетом акцій ЗАТ "ЗАЗ", польського автозаводу FSO. У структуру корпорації входить понад 400 автосервісних підприємств у всіх містах України.