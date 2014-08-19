Експерт: Ситуація на ринку металобрухту сьогодні - диверсія проти економіки України

Сьогодні, коли державі як ніколи потрібна валюта, а експорт катастрофічно падає, певні кола штучно блокують експорт металобрухту - здійснюють диверсію проти економіки України. Про це УНІАН заявив екс-міністр промполітики Валерій Мазур.

«Те, що відбувається сьогодні на ринку металобрухту, - диверсія проти економіки України. Будь-яка країна світу тільки нарощує експорт, у нас же все навпаки - його стримують, і саме тоді, коли країні особливо необхідна валюта. Причому в цій сфері не обходиться без корупції - дозволу на експорт дають тільки за певну «подяку». Приміром, експорт однієї тонни металобрухту «обходиться» в 10 доларів. Але тільки в 2013 році наша країна експортувала 250 тисяч тонн брухту. Помноживши на 10 отримуємо 2,5 млн доларів. І це - хабарі готівкою. При цьому немає надходжень до бюджету, не сплачуються податки. А лобіюють блокування експорту брухту споживачі даної продукції - металургійні підприємства. Брухтозаготівельники, потрапивши в ситуацію, коли лом неможливо експортувати, змушені продавати його метпідприємствам за безцінь», - сказав Мазур.

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Водночас, за його словами, Кабінет міністрів, зокрема, Мінекономрозвитку, не вживає ніяких заходів, щоб припинити порушення законодавства України в частині заборони експорту металобрухту. «Зараз в порушення всіх норм і законів не проводяться засідання спеціальної комісії з видачі дозволів на експорт металобрухту. А штучне блокування брухтозаготівельників і експортерів цього продукту за півроку завдало збитків державі в розмірі близько 200 млн доларів. Але мало того, що немає надходжень до бюджету від цього виду діяльності, стають збитковими брухтозаготівельні підприємства, а саме - «Укрвтормет». Причому в законі про металобрухт забороняється квотування експорту брухту. Це намагалися «виправити» шляхом видачі спецпостановлений. Тобто, йде підміна понять. Крім того, порушуються правила СОТ, умови Угоди про асоціацію з ЄС», - підкреслив Мазур.

Він повідомив, що вже звернувся у вищі інстанції, але ніяких рішень не було. «З цього приводу я звернувся до Мін'юсту, але, мабуть, зараз не до цього. Зустрічався я з міністром економрозвитку Шереметою, але рішення не приймається. А будь-яке гальмування прийняття необхідних дієвих заходів завдасть величезний збиток економіці України», - підсумував Мазур.