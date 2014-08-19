Washington Post: українські заводи продовжують оснащувати російську армію

Про це пише шеф московського бюро The Washington Post Майкл Бірнбаум. За його даними, заводи продовжують відвантажувати в Росії запчастини для літаків, вертольотів і ракет, попри те, що вже практично весь світ визнав пряме втручання РФ у військовий конфлікт на Сході України, передає «5 канал».

"Механізми українського виробництва використовуються в силових установках російських бойових кораблів. Українські системи управління не дають збитися з курсу російським супутникам раннього виявлення. Українські розробники спроектували найпотужніші російські міжконтинентальні балістичні ракети, СС-18" Сатана ". Українські запчастини застосовуються ще в цілому ряді інших російських ядерних озброєнь ", - пише Бірнбаум.

"У червні Порошенко видав указ про припинення експорту військових виробів до Росії... Проте зараз, після дев'яти місяців протестів і війни, економіка України переживає сильний спад, і країна навряд чи може собі дозволити втрачати робочі місця, тим більше в ключових промислових регіонах на сході, де розташовані багато об'єктів ВПК - і де багато симпатизують Москві ", - зазначає автор.

Адміністрація заводів виправдовує свою співпрацю із агресором тим, що вони не отримували офіційних розпоряджень про припинення поставок.

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Так, як і раніше, "майже всі" необхідні їй двигуни для бойових і транспортних вертольотів, а також "велику частину" двигунів для транспортних літаків Росія отримує від запорізького підприємства "Мотор-Січ".

Високопоставлений представник українських силових структур в інтерв‘ю видання заявив, що співпраця з ворогом в умовах війни неприйнятна, однак визнав, що відмова від експорту в Росію "буде означати смерть заводів і підприємств".

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