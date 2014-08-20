У Росії виробництво патронів під загрозою повної зупинки через санкції Заходу

Введення додаткових санкцій Заходу проти Росії може поставити під удар патронне виробництво, оскільки понад 70% продукції РФ поставляється за кордон. Виробники сподіваються на зростання закупівель для потреб Міноборони. Військовим поки вистачає вже накопичених запасів, пише "КоммерсантЪ".

19 серпня під керівництвом заступника міністра промисловості і торгівлі РФ Олександра Потапова пройшла нарада на цю тему.

Читайте такожРосійська нафтова промисловість вже відчуває на собі ефект санкцій - ЗМІЗгідно доповіді, яку представив департамент промисловості звичайних озброєнь, боєприпасів і спецхімії Мінпромторгу, проблем у галузі дві: надлишок вже готової продукції в арсеналах силових структур і небезпека введення чергових західних санкцій. Ці обставини, як наголошується в доповіді, взаємопов'язані. З середини 1990-х років силові структури (МВС, Міноборони, ФСО, ФСБ) різко скоротили закупівлю боєприпасів. Держоборонзамовлення впало у 20 разів без особливих перспектив. Наявні виробничі потужності виявилися надлишковими, а держава надати необхідну фінансову підтримку не могла. В результаті підприємства були приватизовані, а їх акціонери, оцінивши перспективний портфель замовлень, переорієнтувалися на експорт. З того моменту підприємства освоїли випуск патронів до нарізної, мисливської і спортивної зброї, в тому числі 41 найменування патронів до зарубіжного зброї. В результаті зараз частка експорту в обсязі виробленої продукції становить понад 70%.

Читайте такожРосія боїться санкцій і продовжує позбавлятися від валютиУчасники наради побоюються, що можливість нових санкцій США і Євросоюзу вдарить по виробництву патронів. Так, наприклад, 80% всього обсягу експорту патронів до цивільної зброї припадає на США.

Нагадаємо, санкції вже були введені відносно концерну "Калашніков": з 90 тис. виробів замовнику пішло лише 34 тис., а решта 56 тис. зависли на складах.

Один з учасників наради визнав, що в разі введення додаткових санкцій "ризикує зупинитися все виробництво".

Читайте такожDie Welt: Санкції мають успіхАльтернативним споживачем російських патронів могли б стати російські силовики. Але в доповіді Мінпромторгу зазначається, що на складах Міноборони накопичено максимальний запас патронів, які вичерпали встановлений термін служби до 40 років.

Мінпромторг пропонує утилізовувати, починаючи з 2015 року, не менш 2 млрд патронів щорічно, закуповуючи паралельно нові патрони на суму не менше 1 млрд руб.