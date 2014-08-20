Україна через бойові дії в липні недоотримала 297 млн гривень від продажу вугілля

Україна в липні цього року недоотримала 297 млн грн доходів від продажу вугілля з державних вугільних підприємств у зв'язку із зупинкою понад 30 шахт у Луганській та Донецькій областях, які припинили роботу після посилення бойових дій у регіоні.

Про це заявив перший заступник голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Юрій Зюков в інтерв'ю парламентській газеті «Голос України».

«Через те, що йде війна, ми лише в липні втратили 297 мільйонів гривень, не видобули 315 тисяч тонн вугілля до плану. А з початку травня близько 420 тисяч тонн вугілля втрачено», - зазначив Зюков.

За його словами, на сході України не працюють від 30 до 35 шахт. Однією з причин зупинки є відсутність вибухівки для буропідривних робіт. Вона випускається на двох заводах - у Донецьку й Красному Лучі, які зараз захоплені терористами.

Крім того, за словами чиновника, на 9 шахтах через бойові дії відсутнє електропостачання, що не дає можливості відкачувати з них воду й призвело до їх затоплення.

«Щодня начальники ділянок, шахт дивляться по ситуації: можна працювати чи не можна, потрібно спускатися під землю чи це невиправданий ризик», - сказав Зюков.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток вугілля в Україні, велика частина якого виробляється на Донбасі, в липні 2014 року скоротився порівняно з липнем 2013 року на 26,1% - до 3,9 млн тонн.

Видобуток вугілля за 7 місяців цього року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,4% - до 33,1 млн тонн.

Довідка УНІАН. Із 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти бойовиків, що озброюються й фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької та Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів низку міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до повного очищення Донбасу від бойовиків.

Вуглевидобувні підприємства України в 2013 році скоротили видобуток вугілля порівняно з 2012 роком на 2,6% - до 83,7 млн тонн.