У Луганській області відновила роботу шахта «Самсонівська-Західна»

У Луганській області на шахті «Самсонівська-Західна», знеструмленій 17 серпня артобстрілом, відновлено електропостачання й видобуток вугілля.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків із громадськістю та регіонального розвитку ПАТ «Краснодонвугілля».

Згідно з повідомленням, уже з другої зміни 19 серпня шахта «Самсонівська-Західна» (входить до об'єднання «Краснодонвугілля» групи Метінвест) працює в штатному режимі. На шахті проводяться роботи з видобутку вугілля й виробки, за добу виконано планові показники.

У повідомленні зазначили, що протягом двох днів фахівці проводили роботи з відновлення ліній електропередач і трансформаторної підстанції. Також співробітники «Краснодонвугілля» завершують будівництво аварійного складу, на який відвантажуватимуть видобуте вугілля.

Водночас у «Краснодонвугіллі» підкреслили, що ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою, активні бойові дії не припиняються. У зв'язку з цим перша й друга зміна ведуть роботи з видобутку й виробки, а третя й четверта підтримують життєзабезпечення шахти.

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У повідомленні нагадали, що 17 серпня в результаті артобстрілу шахта «Самсонівська-Західна» була знеструмлена. Шахта знаходиться на території, де вже понад тиждень ведуться активні бойові дії – в районі населених пунктів Новоаннівка, Хрящувате й Новосвітлівка.