Україна в липні скоротила виробництво сталі майже на 12%

Українські металурги в липні 2014 року порівняно з липнем минулого року скоротили виробництво сталі на 11,7% - до 2,5 млн. тонн, проте в рейтингу світових виробників цієї продукції країна, як і в попередньому місяці, зберегла десяте місце, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association, WSA).

За підсумками січня-липня Україна також зберегла у світовому рейтингу виробників сталі десятий рядок з показником 18 млн. тонн. Порівняно з аналогічним періодом 2013 року виробництво сталі в країні скоротилося на 7,6%.

Згідно з повідомленням, за підсумками липня поточного року лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 68,3 млн. тонн (зростання на 1,5% до липня 2013 року).

Далі країни першої десятки рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (9,3 млн. тонн, на рівні минулого року), США (7,6 млн. тонн +2,3%), Індія (7 млн. тонн +1,7%), Росія (6,2 млн. тонн +8,1%), Південна Корея (5,9 млн. тонн +6,2%), Німеччина (3,4 млн. тонн +1,5%), Бразилія (2,9 млн. тонн +0,5%) і Туреччина (2,8 млн. тонн +1%).

У цілому в липні 2014 року порівняно з липнем минулого року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 1,7% - до 136,8 млн. тонн.

У звіті асоціації за січень-липень 2014 року позиції лідера також продовжує утримувати Китай – 480,8 млн. тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 2,7%). Далі йдуть : Японія (64,5 млн. тонн +0,8%), США (51,2 млн. тонн +1,6%), Індія (48,2 млн. тонн +1,4%), Південна Корея (42 млн. тонн +8,7%), Росія (41,5 млн. тонн +2,7%), Німеччина (25,9 млн. тонн +3,9%), Туреччина (19,9 млн. тонн -0,9%) і Бразилія (19,7 млн. тонн -1,1%).

За сім місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 2,4% - до 959,7 млн. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, українські металурги за підсумками 2013 року скоротили виробництво сталі на 0,5% порівняно з 2012 роком - до 32,824 млн. тонн, зберігши при цьому десяте місце в списку світових виробників цієї продукції.

Згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, одержаних безперервним литвом, скоротилося на 6,1% порівняно з 2012 роком - до 16,066 млн. тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн. тонн сталевих напівфабрикатів, одержаних безперервним литвом, що на 4,4% більше за показник 2012 року.