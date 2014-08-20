Шлапак запевняє, що “Мотор Січ” не поставляє продукцію для російської армії

Міністр фінансів Олександр Шлапак запевняє, що ПАТ “Мотор Січ” припинило поcтавки своєї продукції до Росії, а інформацію щодо співпраці цього підприємства з росіянами називає чутками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Я не знаю, що вони (“Мотор Січ” - УНІАН) постачають продукцію. Назвіть мені такий факт і я вас запевняю, що завтра керівник підприємства буде заарештований. Але я вас запевняю, що впродовж двох останніх місяців, з приходом нового президента, було прийнято рішення на РНБО, що заборонило продаж не тільки військової продукції, але й (товарів) подвійного призначення в Росію», - підкреслив Шлапак.

«Так, до нас доходять чутки про продаж такої продукції через треті країни. Кожен такий факт детально розслідується”, - додав Шлапак.

За словами міністра, навіть якщо міжурядові угоди щодо співпраці “Мотор Січ” з Росією не денонсовані, все одно військова продукція та продукція подвійного призначення не може поставлятися до Росії всіма українськими підприємствами.

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Як повідомлялося, раніше громадські організації, зокрема ВК «Наступ», заявили, що, незважаючи на заборону президента, керівництво ПАТ «Мотор Січ» активно продовжує спонсорувати російських сепаратистів.

«Вважаємо доцільним призупинити роботу підприємства та провести глобальне розслідування СБУ щодо експорту продукції ПАТ "Мотор Січ" в РФ під час війни, який, за нашими даними, становить близько 30%, а також повністю замінити адміністрацію цього заводу», - заявили активісти.

Також «Наступ» закликав громадські організацій та об'єднання виступити єдиною силою проти адміністрації заводу «Мотор Січ» та зупинити народного депутата-регіонала В'ячеслава Богуслаєва як одного із спонсорів російського тероризму в Україні.

ПАТ «Мотор Січ» - одне з провідних у світі підприємств з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Підприємство розташоване в Запоріжжі.

Богуслаєв володіє 15% акцій даного підприємства.

Як повідомляв УНІАН, у червні президент України Петро Порошенко заборонив співпрацю з Росією у військовій сфері.

Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будинки у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

У цей час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.