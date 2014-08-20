Конотопський завод з ремонту дизель-потягів визнали банкрутом

Згідно з повідомленням емітента в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, господарського суду Сумської області ухвалив це рішення 5 серпня і відкрив ліквідаційну процедуру підприємства строком на 12 місяців до 5 серпня 2015 року.

Згідно з повідомленням, ліквідатором призначено арбітражну керуючу Оксану Бідну.

Ініціатором визнання Конотопського заводу з ремонту дизель-потягів банкрутом виступила Конотопська міжрайонна державна податкова інспекція.

Станом на 1 січня поточного року вартість чистих активів підприємства склала 18,75 млн грн, сума зобов'язань - 24,95 млн грн, власний капітал -18,75 млн грн.

У повідомленні підкреслюється, що оскільки вартість чистих активів становить 18,75 млн грн, то підприємству не вистачає 6,2 млн грн для погашення заборгованості в повному обсязі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше колектив Конотопського заводу з ремонту дизель-потягів виступив з ініціативою передати підприємство у державну власність. Цю ініціативу підтримав кредитор підприємства - входить до групи найбільших Альфа-Банк» (Україна).

Банк повідомляв, що був фінансовим партнером підприємства з 2007 року, беручи участь у фінансуванні господарської діяльності заводу. У 2010 році у зв'язку зі значним зниженням замовлень одержуваний підприємством прибуток значно скоротився, і платіжна дисципліна позичальника погіршилася, однак банк не припиняв фінансування, але при цьому зазначав, що колишнім керівництвом підприємства не були виконані жодні з заявлених при отриманні кредиту бізнес-планів для відновлення господарської діяльності та платіжної дисципліни.

Довідка УНІАН. Конотопський завод з ремонту дизель-потягів (р. Конотоп) заснований в 1869 році. Спеціалізація заводу - капітальний ремонт пасажирських вагонів, дизель-поїздів, колісних пар, а також виготовлення меблів і запасних і комплектуючих виробів для ремонту рухомого складу залізничних поїздів.

«Альфа-Банк» (Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших за розміром активів. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».