Найбільший автозавод України практично зупинив роботу через ситуацію в країні

Про це повідомила УНІАН прес-служба заводу.

"За ситуації, коли більш ніж у півтора рази девальвувала національна валюта, що призвело до зниження купівельної спроможності громадян України, коли в східному регіоні фактично йде війна, повністю зупинено продаж у Луганській і Донецькій областях, в умовах обвалу продажу нових автомобілів на ринку України і фактичної зупинки експортних поставок до РФ, виробляти автомобілі «на склад» економічно недоцільно", - говориться в повідомленні.

При цьому, в прес-службі відзначили, що про припинення існування ЗАЗ не йдеться, а обсяги виробництва будуть збільшені, як тільки ситуація в Україні стабілізується.

Підприємство повідомляє, що скоротило надмірний кадровий фонд, відзначаючи, що виробництво автомобілів ЗАЗ на початок року забезпечували 6 000 співробітників.

У прес-службі не навели конкретного числа звільнених, але відзначили, що під скорочення потрапила невелика частина робітників.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗАЗ перейшов на триденний робочий тиждень.

ЗАЗ у 2013 році збільшив чистий прибуток у 5,8 разу - до 2,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію «УкрАВТО».