Український суд стягнув з Міноборони Росії 10 млн гривень за Ан-70

Про це свідчить рішення Господарського суду міста Києва від 11 серпня, повідомляють "Наші гроші".

У 1989 році військова частина 25966-А замовила у підприємства п/с А-3395 Міністерства авіаційної промисловості СРСР, правонаступником якого є ДП «Антонов», створення літака Ан-70. Строк дії договору був встановлений до 1996 року.

У 1993 році уряди України та Росії погодилися не припиняти співробітництво за даним договором. У 2002 році Міноборони РФ прийняло усі права і обов’язки замовника за договором, таким чином ставши стороною угоди замість в/ч 25966А.

У 2010 році строк здачі робіт за етапом 1.2.7.3 було продовжено до 25 листопада 2012 року. Ціна цього етапу становить 162 млн російських рублів.

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ДП «Антонов» вчасно завершило цей етап і 23 листопада 2012 року надіслало Міноборони РФ повідомлення про готовність робіт. У відповідь російське оборонне відомство прислало заводу вимогу надати комплект звітних документів за вказаним етапом і попереднім, посилаючись на те, що приймання етапу 1.2.7.3 можливе лише за умови пред’явлення матеріалів, що підтверджують виконання попереднього етапу.

ДП «Антонов» надіслало Міноборони РФ всі документи по етапу 1.2.7.3, а по попередньому етапу не надсилало, оскільки ця вимога є необґрунтованою та суперечить договору, відповідно до якого кожен етап приймається окремо.

Суд дійшов висновку, що Міноборони РФ порушило умови договору, не прийнявши етап робіт 1.2.7.3. Суд стягнув з російського оборонного відомства 29,32 млн російських рублів пені за порушення строків приймання завершеного етапу робіт у розмірі 0,1% ціни виконаного етапу, як це передбачено договором. А також – 1,62 млн рублів неустойки за прострочення виконання зобов’язань за договором.