Росія ввела заборону на експорт шкіри для пошиття армійського взуття

Глава уряду Росії Дмитро Медведєв підписав постанову від 19 серпня 2014 року про введення заборони терміном на півроку на вивезення з країни шкіряного напівфабрикату. Про це йдеться в копії документа, що опублікований на офіційному порталі правової інформації.

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