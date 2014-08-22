Нідерланди допоможуть Україні з реструктуризацією вугільних шахт

Королівство Нідерланди надасть допомогу Україні в організації роботи міжнародних експертів у сфері реструктуризації вугільних шахт, велика частина яких знаходиться на Донбасі, де орудують спонсоровані Росією бойовики.

Про це йдеться в повідомленні міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ з посиланням на підсумок зустрічі 21 серпня віце-прем'єра Володимира Гройсмана та міністра закордонних справ Королівства Нідерланди Франса Тиммерманса.

Також в повідомленні йдеться, що сторони обговорили питання відновлення інфраструктури східних областей України.

«Франс Тиммерманс відзначив готовність Нідерландів надавати допомогу у відбудові Донбасу і на двосторонньому рівні, і на рівні співпраці в рамках ЄС і ООН», - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прийняло рішення відмовитися від передачі найбільш перспективних державних вугільних підприємств у концесію і включив їх до списку шахт, що підлягають приватизації на відкритих аукціонах.

За даними Міненерговугілля, в найближчі кілька років необхідно закрити 29 шахт, які вважаються працюючими, але добувають всього 20-50 тонн вугілля в добу.

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Довідка УНІАН. У вересні 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив перелік вугледобувних підприємств, що підлягають приватизації у 2012-2014 роках, куди увійшло 66 державних шахт, розташованих в Донецькій, Луганській, Львівській та Волинській областях.

У серпні 2013 року Кабмін виключив 11 шахт з даного списку.

Державні вугільні шахти України за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.